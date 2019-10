Palestra de ConscientizaÃ§Ã£o do CÃ¢ncer de Mama Ã© realizado no Detran-MS nesta terÃ§a-feira

Câncer de Mama Palestra de Conscientização do Câncer de Mama é realizado no Detran-MS nesta terça-feira

Para alertar sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) recebeu a Subsecretária de Políticas Públicas Para Mulheres, na manhã desta terça-feira (15) para uma palestra destinada aos servidores do órgão, em comemoração ao Outubro Rosa, que é conhecido como o mês de prevenção ao Câncer de Mama.

Durante a ação a servidora da SES (Secretaria Estadual de Saúde), Hilda Guimarães, explicou que é necessário falar sobre o câncer de Mama para descobrir na fase inicial. “Por mais que a gente faça a sensibilização, depende de cada um a iniciativa e o primeiro passo é a mamografia”, comenta.

Servidores tiram fotos no mural de fotos do Outubro Rosa

Hilda comenta que o ano de 2018, o Estado de Mato Grosso do Sul marcou o maior número de casos de óbitos por causa do Câncer de Mama em mulheres com idade a partir de 50 anos. ” Foram 230 casos, que provavelmente tiveram o diagnóstico tardio”, concluiu.

“Conhecimento é o primeiro passo para combater o Câncer de Mama. Temos que disseminar as informações para que cada vez mais mulheres e população em geral estejam conscientes

da necessidade de realização da mamografia e o autoexame”, ressalta a Subsecretária Estadual de Políticas Públicas para Mulheres, Giovana Correa.

A relação entre alimentação e o câncer também foi discutido durante a ação. Muitos produtos industrializados são ultra processados e não são saudáveis, pois possuem muitos compon

entes químicos. Como por exemplo o suco de caixinha, margarina, biscoito integral e barras de cereais. Desta forma, foram apresentados alguns alimentos saudáveis que podem substituir os industrializados.

A servidora do Departamento, Stephanie Paes, comenta a importância de participar de ações como esta. “Soube que ia acontecer a palestra e vim participar. É muito importante a gente aprender cada vez mais sobre nossa saúde e como cuidar dela, ainda mais em um assunto tão importante que é o câncer de mama”, comenta.

Conforme o Inca (Instituto Nacional de Câncer) o Câncer de Mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. Apesar de raro, o Câncer Masculino também pode ser fatal.

Ao final, as convidadas e todos os presentes participarão de uma confraternização com mesa de frutas.

Outubro Rosa é uma campanha anual realizada com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama.