Palestra esclarece mitos e verdades sobre o suicídio

A farmácia Vide Vida e o Grupo Amor Vida (GAV) promovem, no dia 19 de setembro, às 19h, uma palestra aberta à população sobre a Prevenção ao Suicídio. Em um bate-papo com os participantes, o diretor do GAV - Ton de Almeida - abordará as prováveis causas do comportamento suicida, as formas de diagnosticar uma pessoa com depressão e possíveis vias de prevenção ao suicídio.

A palestra será realizada no auditório da farmácia Vide Vida, localizada na Rua Rachid Neder, 863. Para participar basta doar 1kg de alimento não-perecível. Não é necessário fazer inscrição prévia.

“Nós vamos mostrar alguns comportamentos que levam a pessoa em desequilíbrio emocional a buscar a sua autodestruição e como podemos auxiliar essas pessoas na busca do seu reequilíbrio e a encontrar um sentido na sua vida”, explicou o palestrante.

Estatísticas

Mato Grosso do Sul é o terceiro estado brasileiro com maior número de suicídios no país, segundo o Ministério da Saúde. Em 2018 foram registrados 264 casos só no Estado, sendo que 78 ocorreram na capital – Campo Grande.

Já as tentativas de suicídios somam números muito maiores, especialmente entre os jovens, conforme mostram os dados disponibilizados pelo Grupo Amor Vida.

Tentativas de suicídios por faixa etária ocorridas no período de 2018 em MS:

· 553 jovens de 20 a 29 anos;

· 445 adolescentes de 15 a 19 anos;

· 411 adultos de 30 a 39 anos;

· 253 adultos de 40 a 49 anos;

· 195 crianças de 10 a 14 anos;

· 106 adultos de 50 a 59 anos;

· 44 idosos de 60 a 69 anos;

· 18 idosos de 70 a 79 anos;

· 8 idosos com mais de 80 anos.

