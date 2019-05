UCDB Palestra sobre estresse ocupacional e fatores de risco no trabalho é promovida nesta terça-feira

Voltada para toda a comunidade acadêmica, nesta terça-feira, das 18h às 20h, o Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida no Trabalho da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) promove a palestra “Fatores de risco psicossociais no trabalho e estresse ocupacional”. O assunto será abordado pela Dra. Márcia Regina Teixeira Minari, na sala S-36 do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Católica.

Márcia é formada em Psicologia pela Católica, além de ter feito o mestrado e o doutorado também na Instituição. Atualmente integra o Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida no Trabalho da UCDB e é servidora técnica na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Possui experiência de trabalho, pesquisa e publicações nas áreas de psicologia organizacional e do trabalho e saúde mental do trabalhador.