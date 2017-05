Mês da Indústria Palestra vai ensinar a explorar com eficiência os recursos digitais

Como parte da programação do “Mês da Indústria”, a Fiems promove, nesta quarta-feira (09), às 19h30, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), a palestra “Como explorar com eficiência os recursos digitais”, com o CEO da empresa Opt3 Marketing Digital, Álvaro Vasques, tendo como público-alvo empresários e estudantes da área de administração e comunicação.

“O conteúdo será interessante para estudantes, mas foi pensado especialmente para empresários. Vamos abordar as características das principais mídias disponíveis no mercado e, sobretudo, aprender a potencializar os resultados. Fazer uso de uma mídia de maneira equivocada pode ter um efeito inverso do esperado, inclusive com prejuízos, por isso é preciso estar atento aos fatores que serão abordados na palestra”, explicou o palestrante Álvaro Vasques.

Também serão abordados os indicadores de performance de diferentes mídias; o que deve ser medido e qual a importância dessas métricas; e quais são os dados que geram insights e transformam negócios. Os participantes do evento terão direito a certificados, que serão encaminhados via e-mail. A agenda completa do Mês da Indústria, que tem o patrocínio do Sebrae/MS, pode ser conferida aqui.

Serviço - O Edifício Casa da Indústria fica na Avenida Afonso Pena, 1206, Bairro Amambaí, e os interessados em participar da palestra gratuita devem confirmar presença pelo telefone (67) 3389-9091. (Com Assessoria)