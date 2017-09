Palestras abrem XII Jornada de Nutrição nesta Palestras abrem XII Jornada de Nutrição nesta quinta-feira

Malefícios causados por agrotóxicos, dietas da moda, cozinhas sustentáveis e o uso de bioativos e aminoácidos na recuperação muscular. Esses assuntos vão abrir, na manhã desta quinta-feira (28), a XII Jornada de Nutrição promovida pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

No anfiteatro do bloco B, a partir das 8h, serão quatro palestras ministradas por especialistas de renome nacional e egressos da UCDB destaques no mercado. Entre os profissionais está o nutricionista Ernane Silveira, presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo e também da Federação Interestadual dos Nutricionistas dos Estados de Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco e São Paulo.

Além dele, também ministram palestras: José Aurélio Claro Lopes, nutricionista cofundador do programa Green Kitchen de sustentabilidade para restaurantes e consultor de alimentação em projetos premiados; Gustavo Luiz Soares Batista Silva, nutricionista e profissional de educação física, sócio proprietário da empresa MG Personal Trainer; e Andreia João, docente da UCDB e mestre em saúde e desenvolvimento no Centro-Oeste.

O primeiro dia da Jornada de Nutrição também conta com minicursos. As aulas serão oferecidas no período da tarde (13 às 17h) e abordarão os seguintes temas “Quebrando Paradigmas: Low Carb x Jejum Intermitente”; “A Nutrigenômica, Nutrigenética e a Epigenética como meios de alcançar o potencial da Nutrição, manter a saúde e prevenir doenças”; e “Técnicas e desenvolvimento de layouts para restaurantes sustentáveis”.

Evento segue até amanhã (19) e irá promover mais quatro palestras e outros três minicursos. Confira a programação completa pelo site da UCDB, basta clicar aqui. Para mais informações entre em contato com a coordenação do curso de Nutrição por meio do número (67) 3312-3455.