Palestras sobre segurança e prevenção primária podem ser agendadas por escolas, empresas e população

A segurança pública é um dos temas mais discutidos na atualidade e um dos mais relevantes segundo a própria população que vive em constante vigilância para diminuir os riscos de serem vítimas de criminosos. Para um dia-a-dia mais seguro e para esclarecer à comunidade sobre prevenção primária, o vereador Delegado Wellington (PSDB), ministra palestras de forma gratuita sobre a temática em escolas, centros comunitários, empresas privadas, entre outros.

“O triângulo do crime é bem visível: ambiente favorável, alvo desejável e vulnerável, agente disposto e capaz, esses três fatores predispõem a ocorrência de um crime. As pessoas devem estar atentas para inibirem a ação do criminoso”, destaca o Vereador.

Segundo o parlamentar que atua como Delegado há mais de 20 anos e preside a Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, a prevenção primária reduz significantemente as oportunidades de ação do criminoso. “O crime só ocorre quando há uma pessoa motivada a praticá-lo, uma vítima em potencial desatenta e um objeto de desejo. A mudança de comportamento é fundamental para evitar que o cidadão de bem seja vítima de delitos. Nossa intenção é alertar sobre situações que ocorrem diariamente, momentos de distração que podem ser aproveitados por pessoas de má índole”, alerta.

As palestras são realizadas com base no Plano Municipal de Segurança Pública, Lei 5.856/17 de autoria do vereador, e podem ser agendadas através dos canais citados abaixo:

