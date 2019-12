Boas ações Palhaço vai doar 10 mil brinquedos para crianças carentes no Natal

O Palhaço Psiu, que há mais de 10 anos doa no Natal brinquedos novos para crianças de áreas carentes do Distrito Federal e do Nordeste, tem uma nova meta este ano: arrecadar 10 mil presentes.

Ele começou a campanha no mês passado, conseguiu apenas 500 unidades até agora, mas acredita numa boa virada nos próximos dias.

“Agora que o pessoal recebeu o décimo-terceiro, as doações vão começar a aumentar”, afirmou Psiu em entrevista ao SóNotíciaBoa.

Beneficiadas

Este ano serão beneficiadas pela campanha Psiu Noel Natal Feliz crianças de Samambaia, Estrutural, Sol Nascente – todas no Distrito Federal – e do interior dos Estados da Bahia e Piauí.

A entrega final da campanha será dia 22 de dezembro no Vale do Amanhecer, em Planaltina e as doações terminam dia 15, uma semana antes.

“Às 14 horas vou fazer encerramento da campanha Psiu Noel Natal Feliz com uma grande festa para comunidade do Pacheco no Vale do Amanhecer, com show do Palhaço Psiu e distribuição de presentes”, revelou.

História

A alegria das crianças é o combustível de vida de Genilson Francisco, um menino que foi criado em orfanato e teve uma sequência horrível de perdas ao longo da vida.

A mãe o abandonou com irmãos em um orfanato prometendo voltar. O que nunca aconteceu.

Quando ele saiu do lar, foi em busca do pai, que só conheceu no dia do velório.

Em seguida Psiu perdeu um irmão, assassinado pelo tráfico de drogas.

Quando ficou adulto, teve uma filha que morreu adolescente em um acidente de trânsito.

Como alguém se levanta de tudo isso? Psiu decidiu trilhar o caminho do bem, da solidariedade, do altruísmo, da gentileza, sentimento que levam à alegria.

O nome do palhaço ele deu em homenagem ao irmão morto, que o chamava carinhosamente de Psiu e passou a animar festas de crianças e eventos empresariais.

Vestido e pintado com a personagem, o palhaço recebe de volta essa energia positiva que oferece.

Reconhecimento

No mês passado Psiu recebeu o título de Cidadão Benemérito de Brasília, na Câmara Legislativa da capital, pelos reconhecidos trabalhos que presta à sociedade.

Bastante conhecido na cidade, o palhaço todo ano recebe ajuda de empresários e comunicadores para a campanha Psiu Noel Natal Feliz.