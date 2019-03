Palmeiras acerta a contrataÃ§Ã£o do atacante Luan, do VitÃ³ria

Contratação Palmeiras acerta a contratação do atacante Luan, do Vitória

O Palmeiras acertou nesta quinta-feira a contratação do atacante Luan, do Vitória. O atleta de 20 anos chega ao Verdão por empréstimo válido até o fim de junho de 2020, com opção de compra de 50% dos direitos econômicos ao término do vínculo.

A notícia foi divulgada pelo Uol Esporte e confirmada pelo GloboEsporte.com.

A negociação faz parte de uma parceria do Palmeiras com o Vitória. Além de perdoar uma dívida de cerca de R$ 150 mil reais do clube baiano, o Verdão pode emprestar jogadores para o Leão. Ainda, porém, não há definição sobre quais atletas podem reforçar o Rubro-Negro.

O Palmeiras também deve ceder parte dos direitos econômicos do lateral-direito Matheus Rocha para o clube baiano. Revelado pela base alviverde, ele está emprestado ao Rubro-Negro até o fim desta temporada.

Luan, que também estava na mira do Grêmio, chega ao atual campeão brasileiro em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo. Ele ficará à disposição da comissão técnica de Felipão somente depois que for liberado pelo departamento médico.

A negociação não terá custos para o Verdão neste momento. Luan é agenciado pelo empresário Paulo Pitombeira, que também cuida da carreira dos palmeirenses Ricardo Goulart e Arthur Cabral.

No ano passado, o atacante marcou contra o Palmeiras, na arena, na vitória alviverde por 3 a 2 contra o Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.