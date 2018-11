Palmeiras Palmeiras amplia chance de ser campeão para 92,4%

A vitória por 3 a 2 sobre o Santos no último sábado fez o Palmeiras ampliar a chance de ser campeão da Série A do Brasileirão para 92,4% após a disputa da 32ª rodada, indicam cálculos do site Chance de Gol. Antes, a probabilidade era de 87,8%.

Além de vencer seu jogo, o time comandado por Luiz Felipe Scolari viu um de seus rivais, o Flamengo, empatar por 2 a 2 com o São Paulo e ver a desvantagem para o líder subir de quatro para seis pontos. Percentualmente, a chance de o time carioca ser campeão caiu de 6,7% para 2,7%.

Novo vice-líder com a vitória diante do Atlético-PR, o Internacional agora tem 4,8% de probabilidade de título, a cinco pontos do Palmeiras. São Paulo (0,08%) e Grêmio (0,01%) têm chances remotas.

RISCO DE QUEDA

Na briga contra a o rebaixamento, a rodada foi positiva para Vasco e Botafogo. Com vitórias sobre Fluminense e Corinthians, respectivamente, os times cariocas agora têm riscos de queda avaliados em 15,2% e 14,7%.

O Corinthians, por sua vez, viu a possibilidade aumentar de 1,1% para 2,3%. Vitória (73,5%), América-MG (61,9%), Chapecoense (64,4%), Sport (64,4%) e Paraná (quase 100%) seguem como mais ameaçados. Vale lembrar que o Sport ainda joga na rodada, nesta segunda-feira, contra o Ceará.

A análise realizada pelo "Chance de Gol" leva em consideração o local da partida (dentro ou fora de casa), o retrospecto recente e os adversários que restam a cada clube enfrentar.

Por causa disso, alguns clubes que estão atrás na tabela aparecem com mais chances de títulos ou de vaga na Libertadores que outros que estão à frente. O mesmo acontece na briga pelo rebaixamento, em que um time que já está na zona da 'degola' tem menos chances de cair do que um que figura fora dela.