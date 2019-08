Palmeiras defende vantagem contra GrÃªmio para chegar a semifinal

Palmeiras e Grêmio Palmeiras defende vantagem contra Grêmio para chegar a semifinal Verdão enfrenta o Tricolor gaúcho na noite desta terça-feira no estádio do Pacaembu, em São Paulo, precisando apenas do empate

Por: Campo Grande News 27/08/2019 às 14:37

Palmeiras e Grêmio se reencontram na noite desta terça-feira (27) pelas quartas de final da Libertadores da América. O jogo está marcado para às 20h30 (de MS) no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O Verdão precisa de apenas um empate para chegar a semifinal. O Grêmio precisa vencer por 2 a 0. Vitória gremista por 1 a 0 leva a disputa para os pênaltis. Qualquer outra vitória do Tricolor por um gol de diferença também classifica os gaúchos. O Palmeiras não poderá contar com Felipe Melo, suspenso, e Mayke, machucado. O time titular deve contar com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Dudu e Willian; Luiz Adriano. No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho não terá Felipe Vizeu, Léo Moura e Marcelo Oliveira. O provável time que inicia o jogo conta com Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Everton e Alisson; André. Os dois times tentam retornar a semifinal pelo segundo ano seguido. O Verdão chegou a esta fase no ano passado, mas perdeu a vaga para o Boca Juniors. Do outro lado estavam Grêmio e River Plate, entretanto os argentinos levaram a melhor. Sul-Americana – A noite de futebol também tem Copa Sul-Americana com La Equidad-COL x Atlético Mineiro. A partida está marcada para às 20h30 no estádio El Campín, em Bogotá. O Galo venceu o jogo de ida por 2 a 1 e precisa do empate para chegar a semifinal.