Libertadores Palmeiras e Cruzeiro abrem oitavas de final da Libertadores na Argentina Verdão enfrentará o Godoy Cruz, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, e os mineiros pegam o River Plate, em Buenos Aires

Dois times brasileiros começam nesta noite (23) a disputa por vagas nas quartas de final da Libertadores da América. O Palmeiras enfrentará o argentino Godoy Cruz fora de casa, enquanto o Cruzeiro pega o River Plate, também em campo adversário.

Às 20h30 (de MS), o Verdão visita o Godoy Cruz no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. A eliminação na Copa do Brasil na semana passada acendeu a luz amarela no time do Palestra Itália, que vem de má fase após a parada para a Copa América.

O técnico Luiz Felipe Scolari não deve ter desfalques e mandará a campo Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Zé Rafael e Dudu; Deyverson.

Mais cedo, às 18h15, o Cruzeiro pega o River Plate, atual campeão da Libertadores, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

O técnico Mano Menezes não poderá contar com Fred, Rodriguinho e Edilson. O provável time titular terá Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Romero (Ariel), Robinho, Thiago Neves (Jadson) e Marquinhos Gabriel; Pedro Rocha.

As oitavas de final da Libertadores continuarão nesta semana com Athletico-PR, Flamengo, Internacional e Grêmio em campo.