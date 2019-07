Palmeiras Palmeiras encaminha venda de Moisés para clube chinês Transição pode chegar a R$ 21 milhões

O Palmeiras encaminhou na noite desta quinta-feira a venda do meio-campista Moisés ao Shandong Luneng, da China. O Alviverde fechou acordo por 5 milhões de euros (cerca de R$ 20,95 milhões) e, e espera os exames médicos marcados para esta sexta-feira para sacramentar o negócio, noticiou o jornalista Jorge Nicola, do Yahoo Sports. O clube paulista confirmou à Gazeta Esportiva que existe a negociação.

A provável saída de Moisés acontece no dia seguinte ao pênalti perdido pelo meia que sacramentou a eliminação do time de Felipão na Copa do Brasil, para o Internacional no Beira-Rio.

Ainda nesta quinta-feira, Moisés havia se separado do grupo palmeirense, alegando problemas particulares e solicitando ao clube seu retorno a São Paulo antes que o previsto.

Moisés chegou ao Palmeiras em 2016 e rapidamente se tornou peça importante para a equipe que viria a faturar o Campeonato Brasileiro. Dois anos depois, o meia foi mais uma vez fez parte do grupo campeão nacional pela equipe alviverde. Ao todo, o camisa 10 fez 138 jogos pelo Palmeiras, com 12 gols marcados.