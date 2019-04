Palmeiras Palmeiras viaja à Argentina em busca de manter 100% na competição

O Palmeiras realizou na tarde de segunda-feira (1/4), no centro de treinamento do Boca Juniors, na Argentina, o último treino antes de encarar o San Lorenzo, nesta terça-feira (2/4), no estádio Nuevo Gasómetro, às 18h15 (MS), em partida válida pelo grupo F da Conmebol Libertadores.

Caso vença ou empate com o San Lorenzo, o Verdão chegará a 13 jogos sem saber o que é perder.

Coincidentemente, a última grande sequência invicta perdurou por exatos 13 duelos, entre 2018 e 2019 (na ocasião, foram registradas oito vitórias e cinco empates). A série atual, de 12 partidas, conta com sete triunfos e cinco igualdades no placar.

As partidas que constituem a série invicta atual foram as vitórias sobre o Bragantino (2 a 0), Ituano (3 a 2), Junior Barranquilla-COL (2 a 0), Melgar-PER (3 a 0), São Paulo (1 a 0), Ponte Preta (1 a 0) e Grêmio Novorizontino (5 a 0), além dos empates com a Ferroviária (0 a 0), Santos (0 a 0), Mirassol (1 a 1), Grêmio Novorizontino (1 a 1) e São Paulo (0 a 0).

Contratado pelo Verdão em 2017, Borja sagrou-se artilheiro do grupo palmeirense em 2018, com 20 gols, além de ter sido goleador máximo do Campeonato Paulista e da Libertadores do ano passado (com sete e nove tentos, respectivamente). O colombiano – que inclusive representou o Verdão na Copa do Mundo da Rússia 2018 – pode chegar ao seu 100º jogo contra o San Lorenzo-ARG.

Com 99 partidas no Alviverde, o camisa 9 contabiliza um total de 33 gols marcados – números que já o colocam dentre os 10 estrangeiros que mais fizeram gols pelo clube e no top 100 dos maiores artilheiros do Verdão em todos os tempos, independentemente da nacionalidade.

100%

O Palmeiras é um dos times que figura com 100% de aproveitamento na Libertadores: as outras equipes são Internacional, Cruzeiro, Flamengo, Libertad-PAR, Cerro Porteño-PAR e Nacional-URU. Entretanto, o Verdão possui um saldo de gols superior a de todas essas equipes: cinco tentos.

Dos cinco gols do Verdão na Libertadores, todos contaram com assistências para gols, o que faz o Verdão o top 1 no quesito, ao lado do Universidad de Concepción-CHI, com as mesmas cinco assistências. Os garçons do Alviverde no Continental são: Ricardo Goulart (2), Dudu, Borja e Gustavo Scarpa.