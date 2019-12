Trovoadas Pancadas de chuva chegam acompanhada de trovoadas em Campo Grande Há registro de chuva fraca na região do Jardim dos Estados, mas o céu fechado aponta para pancadas em todas as regiões

A chuva cai em Campo Grande nesta tarde (27) acompanhada de trovoadas, conforme o que previa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Há registro de chuva na região do Jardim dos Estados, Centro, Santo Amaro e também no Jardim Seminário. O céu fechado aponta ainda para pancadas em praticamente todas as regiões.

O fim de semana não deve apresentar novidade. Os próximos dias serão comum de verão, com pancadas de chuva à tarde e à noite.

O calor deve predominar a Capital, com temperaturas entre 22ºC e 35ºC, tanto no sábado quanto no domingo.

No restante do Estado, o sol predomina com chuva à tarde em pontos isolados, principalmente nas regiões Norte e Noroeste do Estado.

Em Dourados e Três Lagoas, a máxima prevista para o sábado é de 36ºC. Em Corumbá, os termômetros podem chegar amanhã aos 37ºC.