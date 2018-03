Pantera Negra chega com tudo e jÃ¡ ultrapassa bilheteria de Batmam

Cinema Pantera Negra chega com tudo e já ultrapassa bilheteria de Batmam 'A produção sobre o rei T’Challa (Chadwick Boseman) agora é dona da 20ª maior bilheteria da história'

Lupita Nyong’o, Chadwick Boseman e Letitia Wright em cena do filme ‘Pantera Negra’ da Marvel. Foto: Reprodução

Depois de ultrapassar a barreira de 1 bilhão de dólares em bilheteria, no fim de semana, Pantera Negra continua a colecionar feitos. O longa da Marvel ultrapassou Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) – o último filme da trilogia de Christopher Nolan sobre o herói da DC Comics – em arrecadação, nesta segunda-feira, segundo o site da revista Variety.

A produção sobre o rei T’Challa (Chadwick Boseman) agora é dona da 20ª maior bilheteria da história, com arrecadação de 1,09 bilhão de dólares no mundo. Segundo o site Box Office Mojo, antes de Pantera Negra aparecem Transformers: A Era da Extinção (2014), na 19ª posição, com arrecadação de 1,104 bilhão de dólares, e 007 – Operação Skyfall (2012), em 18º, com 1,108 bilhão de dólares.

Pantera Negra estreou em meados de fevereiro na maioria dos mercados ao redor do mundo. Desde então, vem surpreendendo com seus números de bilheteria. O filme já é dono da quinta maior arrecadação entre os longas inspirados nos quadrinhos da Marvel – só fica atrás de Os Vingadores, Os Vingadores: Era da Ultron, Homem de Ferro 3 e Capitão América: Guerra Civil. Na semana passada, o presidente do estúdio, Kevin Feige, confirmou que o longa terá uma sequência.

Pantera Negra é uma adaptação dos quadrinhos homônimos de 1966, e foi dirigido por Ryan Coogler (Creed). O filme, o primeiro do universo cinematográfico Marvel protagonizado por um herói negro, conta a história da ascensão de T’Challa ao trono de Wakanda, uma nação aparentemente subdesenvolvida da África, mas que esconde tesouros e tecnologia de ponta.