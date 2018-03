Polêmica Paolla desabafa e Globo repudia vazamento de fotos nua da atriz 'Durante as gravações da série "Assédio"'

A atriz Paolla Oliveira fez um desabafo na tarde de ontem, quinta-feira (1º), depois de ser surpreendida pelo vazamento de fotos sem roupa, feitas durante uma gravação da série "Assédio", uma produção da TV Globo com a produtora de cinema O2, de São Paulo.

Paolla disparou atenuando a "invasão de privacidade", o "desrespeito a um ambiente de trabalho", a "atitude desonesta de trair a confiança de colegas" e classificou o fato como um "ato criminoso".

A Globo divulgou nota oficial informando que as fotos foram feitas em um set de gravação em São Paulo e divulgadas nas redes sociais. "A Globo repudia com veemência esse tipo de abuso, que atenta contra os direitos da atriz e viola a privacidade de seus ambientes de trabalho. O ato, que configura crime previsto em lei, também foi informado às autoridades policiais".

Essa não é a primeira vez que atores da Globo enfrentam problemas do tipo: em agosto, Grazi Massafera e Rafael Cardoso foram flagrados completamente nus enquanto gravavam sequência em que seus personagens fazem sexo, na novela "O Outro Lado do Paraíso".

Na ocasião, o fotógrafo Marcelo Belarmino flagrou a cena, fez as imagens e publicou nas redes sociais.

Depois do incidente, a Globo reforçou o esquema de segurança para evitar novos vazamentos e presenças indesejáveis no "set", conforme apontou o colunista do Uol Flávio Ricco.

Para a próxima supersérie, "Onde Nascem os Fortes", na faixa das 23h, a emissora estaria redobrando os cuidados com cenas externas feitas pelos protagonistas Alice Wegmann e Gabriel Leone, "no meio do mato", no Piauí.

Desabafo da atriz; 'Até quando?'

Até quando a invasão da privacidade de um ser humano, o desrespeito a um ambiente de trabalho e a atitude desonesta de trair a confiança de colegas de trabalho serão tratados como um ato de esperteza em nossa sociedade? Esta é a pergunta que me faço e gostaria de compartilhar com todos. Sou atriz e estou trabalhando em uma série que se chama Assédio, uma produção da Globo com a O2Filmes.

Em um ambiente controlado, fechado e profissional, um criminoso (não há outra palavra que o defina - pois o que foi feito é crime) resolveu fazer fotos clandestinas de um momento mais sensual da série e divulgar em redes sociais. O que para mim é trabalho se transformou em oportunidade para alguém tentar tirar vantagens. O que esta pessoa ganhou com isso? Dinheiro, fama, cliques, likes, popularidade? Pouco importa. Pois o que ele (ou ela) fez para obter isso é crime previsto na lei.

Em um momento em que todos estamos buscando uma sociedade mais correta, não há mais espaço para considerarmos esperteza o que é um desrespeito. As autoridades já foram acionadas para que esta atitude seja punida exemplarmente, e qualquer pessoa possa trabalhar dignamente, sem correr o risco de ter a sua intimidade exposta, explorada, desrespeitada por invasores, covardes e criminosos. #AteQuando"

Globo denuncia vazamento

?"A Globo foi surpreendida pelo vazamento de fotos da atriz Paolla Oliveira sem roupa, tiradas clandestinamente durante uma gravação da série 'Assédio', uma produção com a O2. Essas fotos ilegais foram feitas em um set de gravação em São Paulo e divulgadas em redes sociais.

Estamos ao lado de nossa atriz Paolla e não pouparemos esforços para que sejam identificados os culpados e aplicadas as punições previstas na lei.

A Globo repudia com veemência esse tipo de abuso, que atenta contra os direitos da atriz e viola a privacidade de seus ambientes de trabalho. O ato, que configura crime previsto em lei, também foi informado às autoridades policiais.

A Globo já adota regras rígidas e do conhecimento de todos para preservar seus locais de filmagem, seus funcionários e suas obras, mas, diante desse fato, estão sendo aprimoradas as medidas de segurança, com novos procedimentos, que serão ainda mais rígidos em gravações fora dos Estúdios Globo".