Papa pede vida mais simples e menos materialista na Missa do Galo

O papa Francisco celebrou a tradicional Missa do Galo diante de 10 mil pessoas na praça de São Pedro, no Vaticano, e instou o mundo desenvolvido a busca uma vida mais simples e menos materialista, ao mesmo tempo em que condenou o aumento da disparidade entre ricos e pobres

Em sua homilia, Francisco, 82, disse que o nascimento do Menino Jesus na pobreza em um estábulo deveria fazer com que todos, especialmente os "vorazes e gananciosos", refletissem sobre o real sentido da vida.

"Diante da manjedoura, entendemos que a comida da vida não são riquezas materiais, mas o amor; não a gula, mas a caridade; não a ostentação, mas a simplicidade", afirmou o papa, com simples vestes brancas.

"Vamos nos perguntar: eu realmente preciso de todos esses objetos e receitas complicadas para viver? Posso ficar sem todos esses extras desnecessários e viver uma vida com maior simplicidade?", acrescentou.

"Nos nossos dias, para muitas pessoas, o sentido da vida se encontra em possuir, em ter em excesso objetos materiais. Uma ganância insaciável marca toda a história da humanidade, mesmo hoje, quando muitos jantam de maneira luxuosa enquanto muitos ficam sem o pão diário necessário para sobreviver."

Francisco, o primeiro papa da América Latina, fez a defesa dos pobres a marca de seu papado, que entrará em seu sexto ano em março de 2019.

No sábado (22), o Vaticano disse que ele deu como presente de Natal aos sem-teto de Roma uma nova clínica, na praça São Pedro, para que possam ter atendimento médico gratuito.

No Dia de Natal, na terça (25), o papa fará sua mensagem bianual "Urbi et Orbi" (para a cidade e para o mundo) da sacada central da Basílica São Pedro. Ele deve falar sobre a perseguição aos cristãos na Síria e no Iraque.

Francisco enviou seu secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, para celebrar o Natal com os cristãos no Iraque.

Católicos estão entre as minorias religiosas mais perseguidas pelo Estado Islâmico no país do Oriente Médio.

Nesta segunda, Parolin se encontrou em Bagdá com premiê iraquiano, Adel Abdul-Mahdi.

Nos próximos dias, ele deve viajar para o norte do Iraque para se encontrar com líderes curdos em Irbil e para celebrar uma missa em Qaraqosh, próximo a Mosul, de acordo com o Vaticano. Com informações da Folhapress.