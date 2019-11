Agenda cultural Papai Noel de Shopping chega no sábado, mas já recebe pedidos pelo WhatsApp Tarde de diversão começa às 14h com atrações musicais e até pintura facial

As cartinhas de Natal continuam tradicionais, porém, para quem gosta de praticidade, o Papai Noel do Shopping Campo Grande traz uma novidade neste ano. Mais antenado e tecnológico, o bom velhinho preparou vários recadinhos carinhosos. Para recebê-los, basta enviar uma mensagem diretamente a ele por meio do WhatsApp, no número (67) 99800-5626.

Mas bom mesmo é ver o Papai Noel pessoalmente. E esse desejo será realizado neste sábado (9), a partir das 14h, na Praça Central do Shopping, onde será inaugurada a decoração de Natal do empreendimento, com diversas atrações culturais e brincadeiras gratuitas que prometem fazer a alegria da garotada em um ambiente repleto de luzes, cores e emoção.

A programação começa às 14h, com atrativos espalhados por todo o Shopping. No segundo piso, em frente a loja Crocs, haverá pintura facial e, pelos corredores, serão distribuídos algodão doce, pão de mel, balas e escultura de balões.

Na Praça Central, apresentações de cantores e bandas vão deixar a tarde de lazer ainda mais animada. Os primeiros a se apresentarem serão os alunos da Associação Juliano Varela, com a banda Down Rítmica, que há 10 anos apresenta de forma contagiante o talento de jovens com síndrome de down. Em seguida, será a vez do Coral Maná soltar a voz. O grupo é composto por crianças do Instituto Maná do Céu.

O jovem cantor Matheus Loubet, que já participou do programa “The Voice Kids”, também marca presença no dia com repertório variado. Após o pocket show, entra a Banda de Música do Comando Militar do Oeste. A diversão fica completa com a chegada de um mágico que, em 25 minutos de apresentação, promete surpreender a todos com truques fantásticos e de deixar todos com o queixo caído. Depois, o público poderá prestigiar as vozes do Coral Nipônico.

O público terá acesso gratuito a brincadeiras imperdíveis. Neste ano, o tema da decoração será “Princesas e Carros”, vindos diretamente da Disney. Entre os brinquedos que estão estarão instalados na Praça Central, estão um game interativo de Arco e Flecha com visualização feita em um óculos com realidade virtual e gira-gira.

Para o superintendente do Shopping Campo Grande, Rodolfo Alves, as atrações têm o objetivo principal de levar encantamento, magia e diversão para toda família. “Temos uma parceria muito bacana com temas licenciados da Disney, exclusividade obtida pela brMalls. Com isso, atraímos público variado, pessoas de diversas idades e criamos oportunidades para pais e filhos vivenciarem o espírito natalino de uma forma ainda mais alegre”, finaliza.

Veja a Programação:

14h: Início das apresentações

14h15: Banda Juliano Varela

14h50: Coral Instituto Maná do Céu

15h10: Ações pelo mall com performance, distribuição de balões e balas

15h30: Matheus Loubet

16h05: Banda do Comando Militar do Oeste

16h25: Apresentação de Mágica

17h: Coral Nipônico e Chegada do Papai Noel