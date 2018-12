Rússia Papai Noel sofre infarto fulminante e morre na frente de crianças As crianças demoraram a perceber que ele havia morrido, pensaram que a queda fazia parte do espetáculo natalino e começaram a gargalhar

Aconteceu na Sibéria, Rússia. Valery Titenko, um homem de 67 anos estava se apresentando como Papai Noel em uma escola para crianças quando de repente sofreu um infarto fulminante e morreu na hora. Na frente de todos.

Durante a performance, o Papai Noel corria e brincava com os alunos quando, do nada, parou ereto e caiu para trás. As crianças pensaram que a queda fazia parte do espetáculo natalino e começaram a gargalhar. Até que segundos depois perceberam que ele tinha falecido.

Segundo o Metro, Valery pertencia ao corpo de atores de um teatro local e vinha se queixando de dores no peito devido a complicações de uma cirurgia cardíaca. Mesmo assim, ele se recusava a parar de trabalhar.