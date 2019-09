Saúde Para alertar sobre diagnóstico de câncer, SES realiza Seminário Outubro Rosa na Capital Outubro Rosa comemã com Seminário Mulheres conscientes no cuidado com o corpo e com a mente".

Seminário Outubro Rosa Foto: Luciana de Sá Brazil

Campo Grande (MS) – Para alertar sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), em parceria com a Subsecretária de Políticas Públicas Para Mulheres, realiza no próximo dia 4 de outubro o Seminário Estadual Outubro Rosa: “Mulheres conscientes no cuidado com o corpo e com a mente”. A ação acontecerá no auditório do Centro Universitário UNIGRAN, em Campo Grande. O evento recebe o apoio do Instituto Avon, do INCA (Instituto Nacional de Câncer) e também da UNIGRAN Capital.

Destinado a profissionais da saúde e sociedade civil, o evento terá 190 vagas disponíveis. Para as inscrições é preciso acessar o link http://www.saude.ms.gov.br/saude-mulher/ .

Conforme a programação, o seminário terá início às 8 horas, mas os participantes devem se credenciar a partir das 7h30. Logo no início haverá palestra com o pesquisador do INCA Luiz Claudio Santos Thuler, abordando os temas “Detecção precoce de câncer” e “Atenção Primária e o Controle de Câncer na Mulher”.

Para a mesa redonda estão previstos temas como “Direito das mulheres e o Câncer”, “Direitos sociais da pessoa com Câncer: orientações aos usuários”, “A importância da Rede de Apoio para Enfrentamento do Câncer” e “Direito Humano a Alimentação Adequada (DHHA) na prevenção do Câncer”. O Seminário é gratuito e as inscrições são limitadas, sendo preenchidas por ordem de recebimento.

Outubro Rosa- O Outubro Rosa é um movimento internacional de enfrentamento e conscientização contra o câncer de mama. Para Mato Grosso do Sul a estimativa é de 830 novos casos, a cada dois anos, conforme levantamento do INCA.

Confira abaixo a programação do Seminário:

SEMINÁRIO ESTADUAL OUTUBRO ROSA –“Mulheres conscientes no cuidado com o corpo e a mente”

PROGRAMAÇÃO DE EVENTO- Dia 04 de outubro de 2019

Local: Auditório do Centro Universitário UNIGRAN-Capital

Rua Abrão Júlio Rahe, nº 325 – Centro – Campo Grande/MS.

7h30min – Credenciamento

8 horas – Abertura -Hilda Guimarães de Freitas – SES

8h30min – Conversando sobre detecção precoce de Câncer

Dr. Luiz Claudio Santos Thuler – Pesquisador/INCA

9 horas– Intervalo

9h15min – Atenção Primária e o Controle de Câncer na Mulher

Dr. Luiz Claudio Santos Thuler – Pesquisador/INCA

10h30min – Mesa redonda:

-Direito das mulheres e o Câncer e Direitos sociais da pessoa com Câncer: orientações aos usuários – Ludmila Freitas Ferraz, advogada, especialista em Direito Público com Ênfase em Direitos das Mulheres.

-A importância da Rede de Apoio para enfrentamento do Câncer – Associação de Combate ao Câncer da

Grande Dourados – ACCGD

-O Direito Humano a Alimentação Adequada (DHHA) na prevenção do Câncer

Me. Anderson Holsbach – SES

11h45min – Experiências exitosas na Assistência

12h30 – Encerramento

Para dúvidas e esclarecimentos estão disponíveis os telefones 3318-1704 e 3318-1704.

Luciana Brazil, Secretaria de Estado de Saúde (SES).