Petróleo Para diretor-geral da ANP, preço de petróleo alto é bom para o Brasil

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, disse nesta quinta-feira, 19, que o aumento do preço do barril do petróleo é benéfica para o País, que é um grande produtor e, nos últimos anos, exportador líquido do produto. Segundo ele, preços de petróleo elevados aumentam a arrecadação de impostos e de taxas como royalties e participações especiais (PE).

“Preço de petróleo alto é bom para o Brasil. O Brasil é um grande produtor e a sociedade se beneficia grandemente via royalties, participação especial e, agora, pelo fundo social do pré-sal”, disse ele, ao participar de seminário realizado pela Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria (Secap) do Ministério da Economia.

Na avaliação de Oddone, o debate sobre a alta do petróleo se dá de forma fragmentada, focando apenas no impacto sobre os preços de combustíveis, como gasolina e diesel. “É um debate fragmentado, como se os impactos positivos não fossem muito mais positivos para a economia no longo prazo”, disse.