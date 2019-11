Bandeirante Para evitar alagamentos, Bandeirante terá nova drenagem durante recapeamento A estimava é que o avanço termine na próxima sexta-feira

Nos próximos dias, o recapeamento da Avenida Bandeirantes poderá avançar pelo menos mais um quilômetro. De acordo com a Prefeitura de Campo Grande, a estimava é que o avanço termine na próxima sexta-feira (29) e chegue até o cruzamento com a rua Salim Maluf, o que corresponde a 60% dos 3,8 quilômetros de extensão da via.

A nova frente começou pela faixa que é reservada ao corredor de transporte coletivo, onde é aplicado um material mais resistente, o asfalto polimerizado. Só duas faixas de rolamento foram interditadas, sendo mantido o trânsito no restante da pista.

O projeto sofreu uma alteração para incluir mais de 200 metros de drenagem para escoar a enxurrada que vem da rua Salim Maluf e eliminar o ponto de alagamento que existe na rua Brilhante, perto de uma boca de lobo. Para o secretário da Sisep, a drenagem atuante se tornou insuficiente e com isto, a água passou a escoar pela superfície.

Durante o recapeamento, foram implantados 3,2 quilômetros de drenagem, construídos 64 poços de visita e 59 bocas de lobo. O projeto de drenagem inclui a implantação de 1.750 metros de tubulação na própria avenida.

Foram implantados ramais em ruas transversais a Bandeirantes para conexão com as redes existentes nos bairros Taquarussu e Jacy, onde será aproveitada a rede implantada pelo Exército nas Ruas José Paes de Farias e Itália, como parte do projeto de recapeamento da Rua Brilhante.