Dourados Para evitar furtos cabeamento aéreo é implantado na Avenida Guaicurus

A Prefeitura de Dourados está implantando o cabeamento aéreo na Avenida Guaicurus como forma de evitar o furto dos fios da rede de energia que resultava na falta de iluminação ao longo da via que dá acesso aos quarteis do Exército, aeroporto, Cidade Universitária e dezenas de empresas.

Os serviços estão sendo realizados por uma equipe da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), coordenada pelo diretor do Departamento de Iluminação Pública, Londres Gavioli. Segundo ele, nesta primeira etapa estão sendo investidos R$ 17.540.00 na aquisição dos cabos para um trecho de dois quilômetros que estavam às escuras por conta dos frequentes furtos.

Gavioli afirmou que a intenção da Secretaria de Serviços Urbanos é instalar o cabeamento aéreo em toda a extensão da Avenida Guaicurus em substituição dos cabos subterrâneos. "Estamos trocando os cabos de cobre que têm maior valor agregado por estes de alumínio, mais baratos", explica o diretor.

"É muito comum o furto dos fios de cobre e isso tem causado, além da escuridão dessa importante avenida, enormes prejuízos para a Prefeitura", disse Londres Gavioli, observando que os fios de alumínio não despertam tanto interesse dos ladrões por causa do seu baixo preço no mercado.

"Com a troca do cobre pelo alumínio e a substituição do cabeamento subterrâneo para o aéreo a Prefeitura consegue também reduzir os custos com a manutenção da iluminação da Guaicurus", explicou o diretor, lembrando que os recursos usados são da Cosip (Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública), conhecida como taxa de iluminação pública.