Yby Ya’ú Para evitar sequestro, homem luta com bandidos, mas é morto a tiros Crime ocorreu nesta tarde em Yby Ya’ú, povoado paraguaio a 100 km de Ponta Porã; vítima é filho de um fazendeiro da região

Um homem foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (18) em Yby Ya’ú, povoado localizado no território paraguaio, a pelo menos 100 km de Ponta Porã (MS). Identificado como Andrés Sanchez, o homem estava em uma estação de serviços na colônia Cerro Memby quando foi assassinado.

De acordo com testemunhas, os homens armados chegaram ao local e tentaram levar Andrés à força, mas ele resistiu, lutou com os assassinos e foi atingido por vários tiros. Durante a luta, os criminosos chegaram a arrancar as roupas da vítima ao tentar arrastá-lo para a rua.

O local onde ocorreu o crime é isolado e de difícil comunicação. As primeiras informações revelam que Andrés seria filho de um fazendeiro da região. Yby Ya’ú fica numa área entre os departamentos de Concepción e San Pedro, com forte presença do EPP (Exército do Povo Paraguaio), grupo terrorista que há anos comete sequestros para financiar a luta contra o governo.