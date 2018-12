Três Lagoas Para furtar loja, ladrões invadem e ateiam fogo em casa vizinha Um mês atrás o mesmo estabelecimento comercial foi invadido e os bandidos levaram mais de R$ 2 mil em dinheiro e 20 aparelhos celulares

Dois homens tentaram invadir uma loja de revenda de aparelhos celulares no Centro de Três Lagoas e atearam fogo em casa que fica aos fundos do estabelecimento. O crime aconteceu por volta da 1h30 desta terça-feira (4).

Cerca de uma hora depois, o Corpo de Bombeiros foi acionado por testemunhas que passavam no local e conseguiu impedir que o fogo se alastrasse pelos dois imóveis. Os militares precisaram destruir o portão de um terreno baldio ao lado do comércio, para apagar o fogo. Ninguém se feriu.

Segundo informações de testemunhas, o imóvel que pertence a uma idosa estaria vazio. Os tetos do escritório e do estoque da loja ficaram completamente destruídos. O proprietário do estabelecimento ainda não contabilizou os prejuízos.

Também não foi possível saber se alguma coisa foi furtada na ação dos bandidos. Há cerca de um mês o mesmo estabelecimento comercial foi invadido e os bandidos levaram mais de R$ 2 mil em dinheiro e 20 aparelhos celulares. Até o momento, nenhum dos invasores foi localizado pela polícia. O caso será investigado pela 1ª Polícia Civil.