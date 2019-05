Suicídio Para impedir suicídio, Bope atirou com arma de choque em homem Para evitar que homem cometesse suicídio foi feito disparo com teaser

Para impedir um suicídio, policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) efetuaram um disparo com uma teaser – arma não letal usada pelas forças de segurança, em um homem de 35 anos. O caso aconteceu no Jardim Aeroporto, neste domingo (5).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o homem estava embriagado, com uma faca na mão e ameaçava se matar. Acionado, o Bope tentou negociar com o homem, mas ele falava que nada tinha sentido mais.

Para evitar que o homem cometesse suicídio foi feito um disparo com uma teaser contra o seu braço, fazendo com que ele largasse a faca. Ele foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Santa Mônica.