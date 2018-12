Operário Para melhorar estrutura, Operário marca 'pelada' com Gral e Arilson

Com o objetivo principal de arrecadar dinheiro para investir em melhorias na sua infra-estrutura, o Operário organiza no próximo dia 16 uma 'pelada' de torcedores com o atual gerente de futebol do clube Rodrigo Gral e o novo técnico para a temporada 2019, o ex-meia Arilson.

Segundo o clube, o convite, que já está à venda, custa R$ 100, é individual e dá o direito não só de bater uma bola com os ex-jogadores do Grêmio, mas também de participar de um café da manhã antes e churrasco especial depois das partidas.

O Correio do Estado apurou que a meta principal é arrecadar para melhorar a aparelhagem do clube Ipê, na região norte de Campo Grande, onde o Galo treina.

Segundo o presidente Estevam Petrallás, os jogadores contratados para o próximo ano, quando o Mais Querido do Estado disputará quatro competições, começam a chegar no próximo dia 11, quando começa a pré-temporada.

A pelada também servirá para a apresentação extra-oficial de Arilson aos torcedores. Apesar de anunciado oficialmente e até de ter posado para fotos com a camisa alvinegra e Gral, o ex-meia ainda não teve nenhum contato com os torcedores do Galo.