Cachorro Para não queimar as patinhas, dono leva cachorro nas costas e emociona cozinheira em Campo Grande Temperatura prevista naquele dia foi de 35º C na Capital, mas sensação térmica era de quase 40º C

Por: TopMídiaNews 30/10/2019 às 17:05

A cozinheira Ana Quevedo Carrillo Nantes, 48 anos, se emocionou ao ver um dono de cachorro levar o animal nas costas para que ele não queimasse as patas no chão quente, em Campo Grande. A cena registrada por ela ocorreu nos altos da rua Joaquim Murtinho, perto da Escola Hércules Maymone. ''Esse homem me emocionou...sol de rachar, aí eu vejo essa cena. Enquanto alguns não tem a menor consciência, deixam seus bichos queimarem as patas, esse senhor levava o seu cão nas costas, coberto por um papelão pra fazer sombra'', publicou Nantes. Ana Quevedo diz que a imagem é uma coisa que toca a todos que gostam de animais, principalmente nos dias de hoje, que segundo ela ainda se vê maus-tratos aos bichos. Ana contou que não conseguiu parar para falar com o homem, em razão do trânsito complicado na região. Ela postou as fotos na rede social, que também emocionou os internautas. Só para ter uma ideia, a postagem alcançou 45 mil compartilhamentos no Facebook. ''Ainda existe gente boa nesse mundo'', escreveu uma amiga de Ana na rede social. Outra disse: ''que cena linda, amei e me emocionei''. Apesar de situações de violência contra animais ainda acontecerem, a cozinheira celebra o fato das pessoas estarem mais sensíveis à causa animal. ''...de um tempo pra cá, as pessoas se aproximaram de uma forma muito grande dos seus animais domésticos. Talvez por causa da violência enorme que presenciamos todos os dias isso foi nos aproximando dos animais, que nos transmitem amor incondicional, fidelidade e felicidade'', refletiu a profissional. Ainda sobre a emoção de ver alguém protegendo um animal, Ana volta a refletir: ''Ainda dá pra acreditar na humanidade!'', concluiu.