Para o Natal, 'padrinhos' pegam sacolas com pedidos de crianças e devolvem com presentes Ao todo, 760 pedidos foram atendidos; quantidade é quase o dobro do que foi reunido em São Paulo, onde começou o projeto. Três creches de Campo Grande serão beneficiadas.

Por TV Morena 12/12/2017

Pelo menos 760 crianças de Campo Grande vão passar o Natal deste ano com o tão desejado presente. Isso graças aos chamados 'padrinhos', que pertencem a uma rede em que os voluntários pegaram sacolas vazias para devolvê-las cheias de presentes pedidos pelos pequenos. Este é o primeiro ano que a campanha é realizada na capital sul-mato-grossense, e mesmo assim reuniu quase o dobro do que foi arrecadado em São Paulo, onde o projeto começou há décadas e hoje é mantido por um grupo de amigos. "Eu me emociono. Eu sou realizada. Porque é uma forma que eu tenho de agradecer a Deus pela linda família que eu tenho", contou Maria José Falcão, uma das voluntárias. O grupo é formado não só por padrinhos que se dispõem a doar os presentes que estão sendo pedidos nas listas feitas pelas crianças, mas também por pessoas que doam alguma aptidão para fazer com que o projeto funcione. "Tem aquela que faz muito bem a organização de cadastro no Excel. Tem aquela outra que gosta de fazer a compra do refrigerente. Tem aquela que consegue pegar sozinha setenta padrinhos. Tem a outra que gosta muito de fazer cachorro quente", explicou o voluntário Márcio Bezerra. Em Campo Grande, crianças de três creches vão ser beneficiadas. "Esse projeto é muito importante, principalmente para nós que ficamos distante, e que aí as pessoas olham pela gente. Pelas nossas crianças", destacou a professora Roselena Primo.