Turismo Para Paim, turismo pode ajudar na recuperação econômica

Ao registrar em discurso no Plenário nesta terça-feira (27) a participação no evento que celebrou os 30 anos da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (Contratuh), em Foz do Iguaçu (PR), Paulo Paim (PT-RS) destacou a importância do setor. Para o senador, o turismo pode assumir protagonismo no que diz respeito à recuperação da economia e à geração de empregos. Paim também destacou o valor dos funcionários do setor.

— Um país como o nosso, com oito milhões de quilômetros quadrados de belezas naturais, infraestrutura em grandes cidades, qualificação profissional e respeito ao trabalhador do turismo e hospitalidade são essenciais, porque são eles que fazem a ponte com os milhões de turistas que chegam no Brasil — disse o senador.

Paim também elogiou o papel da Contratuh na luta pelos direitos dos trabalhadores da área e informou que os Correios lançaram um selo especial alusivo aos 30 anos da entidade.