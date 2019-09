Aulão do Enem Para participar de aulão do Enem, estudantes devem levar 1Kg de alimento Inscrições podem ser realizadas até sábado

Neste sábado (7), será realizado o 21º Aulão do Enem, pela Subsecretaria de Políticas para Juventude de Campo Grande em parceria com o Colégio Status. O evento será realizado das 14h às 18h e os estudantes podem se inscrever até 1h antes do início levando 1Kg de alimento não perecível.

O aulão será no Teatro Dom Bosco, localizado na avenida Mato Grosso, 225, Centro e contará com a presença de educadores que compõe o quadro da instituição e a presença do professor de Matemática, Rodrigo Sacramento, graduado em licenciatura matemática na UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro).

Vale lembrar que as inscrições poderão ser realizadas no dia do evento na entrada do Teatro Dom Bosco a partir das 13h ou antecipadamente na sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude localizado na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.