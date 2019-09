TEATRO Para realizar 4ª edição do ETECA Grupo Casa faz vaquinha virtual Evento está programado para acontecer entre 8 e 13 de outubro

Um Festival de teatro realizado pelo Grupo Casa - Coletivo de Artistas, de Campo Grande/MS, que tem o objetivo de fomentar a arte como ferramenta fundamental na formação da criança como sujeito no mundo Foto: Thiago Acosta

Outubro é o mês das crianças e entre os dias 8 e 13 do próximo mês acontece em Campo Grande o ETECA (Encontro de Teatro Entre Crianças). Já em sua quarta edição, o evento realizado pelo Grupo Casa – Coletivo de Artistas promove um debate sobre a importância da arte na infância e o teatro como desenvolvimento da criança. Toda a defesa é feita pelas próprias crianças, presentes nas rodas de conversa e apresentações.

A primeira edição aconteceu em 2016 e, sempre oferecendo atrações gratuitas, o ETECA registrou todos os anos saldos muito positivos, mesmo sendo feito com poucos recursos. “Depois das boas experiências que tivemos nos anos anteriores buscamos uma forma da cidade participar ainda mais deste momento tão especial”, explica a atriz e diretora Ligia Prieto.

Para este ano, o Grupo Casa planeja o ETECA com uma programação mais recheada, e por isso convida todos a contribuírem através de uma vaquinha virtual. “O teatro nos ensina diariamente o trabalho coletivo e colaborativo, por isso precisamos de você, para juntos conseguirmos a estrutura financeira para bancar os cachês de todos os 80 profissionais envolvidos diretamente neste projeto. Toda a programação é gratuita para que toda a cidade se beneficie”, convoca Ligia.

Crianças se divertem e aprendem por meio das artes.

O ETECA deste ano apresenta 10 espetáculos de teatro, circo, dança, música e contação de histórias, além de sete oficinas, duas rodas de conversa, exposições de arte, feiras de artesanatos, roupas e comidas.

Também contará com a X Mostra de Teatro do Grupo Casinha, com apresentação de 30 crianças, alunos do Grupo Casa – Coletivo de Artistas, e ainda com o lançamento oficial da Livraria Itinerante Badaiá, uma livraria que pensa no desenvolvimento da criança de forma singular e poética.

As apresentações do evento acontecem pela cidade, em pontos distintos, como a Casa de Cultura Nildes Tristão Prieto, sede do Grupo Casa – Coletivo de Artistas, o Teatro Arena Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês e também a Praça das Águas, embaixo do pé de Jatobá.

Para fazer sua contribuição na vaquinha online para a produção do ETECA 2019, você pode acessar http://vaka.me/698393. Toda a programação você encontra na página do Facebook através do link.

O Grupo Casa fica na Travessa Nelson Tabelião Pereira Seba, 8, no Chácara Cachoeira. O Eteca acontece de 8 a 13 de outubro e você já pode fazer a sua contribuição: http://vaka.me/698393.