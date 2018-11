Operação Finados Para reduzir acidentes e criminalidade nas rodovias, PRF inicia operação Finados Operação inicia às 0h e tem duração de quatro dias

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) vai dar início nesta quinta-feira (1) às 0h, a operação de Finados até o domingo (4), como é um feriado prolongado muitas pessoas aproveitam para viajar, sendo assim o movimento nas pistas aumenta, o que pode contribuir com a violência no trânsito.

O foco é a prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e diminuir a criminalidade, como tráfico de drogas e contrabando.

A PRF vai realizar ações preventivas sobre o abuso da velocidade, álcool e direção, ultrapassagens em local proibido e a falta do uso de segurança.

O tráfego de alguns veículos de carga nas rodovias simples ficara restrito nos feriados, são eles: caminhões bitrem com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas devem obedecer aos seguintes horários, quinta-feira (01) das 16h às 22h, sexta-feira (2) das 06h às 12h e domingo (4) das 16h às 22h.

Confira algumas dicas para os moradores que vão viajar:

– Revisão do Veículo – antes de viajar verifique as condições físicas do seu veículo, principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;

– Planeje a Viagem – lembre-se de programar a duração da viagem, incluindo as paradas para alimentação, descanso e abastecimento;

– Mantenha a Atenção à Rodovia – respeite a sinalização e os limites de velocidade;

– Mantenha Faróis Baixos Acesos – para que seu veículo fique mais visível aos demais condutores;

– Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento: isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

– Mantenha uma distância de segurança do veículo à frente;

– Em caso de chuva, redobre os cuidados e reduza a velocidade