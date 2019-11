A PY-09 Paraguai inaugura nova rodovia do Corredor Bioceânico que liga Porto Murtinho a Loma Plata A Rota Bioceânica reduzirá em 17 dias o trajeto de viagem das commodities do Estado até o mercado asiático

Foto: Toninho Ruiz

O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, participa nesta sexta-feira (22), às 8h30, da inauguração dos primeiros 40 quilômetros de pavimentação da rodovia PY-09. A estrada tem no total 277 quilômetros e vai interligar os oceanos Atlântico e Pacífico pelo Corredor Bioceânico Brasil-Chile, ligando a cidade paraguaia de Carmelo Peralta, na fronteira com Porto Murtinho, a Loma Plata (Boqueron).

A PY-09 é conhecida como Transchaco, único trecho não pavimentado da ligação transcontinental que abrirá uma nova rota para exportações de produtos de Mato Grosso do Sul pelos portos do Chile. Além desse investimento, o governo paraguaio assumiu, por meio da Itaipu Binacional, a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta.

OBRA ESTRATÉGICA

A Rota Bioceânica reduzirá em 17 dias o trajeto de viagem das commodities do Estado até o mercado asiático, embarcando nos portos chilenos ao invés de usar os terminais de Paranaguá (PR) e de Santos (SP). Partindo de Campo Grande, a rodovia vai percorrer 2.400 quilômetros até o Pacífico, integrando Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

O trecho de 40 quilômetros – em duas frentes, a partir de Carmelo Peralta e Loma Plata – será entregue pelo Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai. Com conclusão prevista para fevereiro de 2023, o asfalto da PY-09 está sendo implantado pelo Consórcio Corredor Vial Oceânico (Queiróz Galvão AS-Ocho A).

Ao custo de US$ 440 milhões, a obra está subdividida em 40 trechos e representa não apenas um marco estratégico para viabilizar a integração comercial e cultural dos quatro países, mas o desenvolvimento de uma região isolada do Paraguai. Está sendo implantada uma nova rodovia, paralela à de terra, com aterro para evitar as cheias e asfalto com espessura de 26 centímetros.

No próximo ano, o governo paraguaio licitará o segundo trecho (220 quilômetros) da rodovia – Loma Plata-tríplice fronteira com a Argentina e a Bolívia -, entre as cidades de Mariscal Estigarribia (Paraguai) e Pozo Hondo (Argentina). Da Argentina aos portos do Chile a rodovia é pavimentada, passando pelas Cordilheiras dos Andes e o Deserto do Atacama.

*Com assessoria, texto de: Sílvio de Andrade (Subcom).