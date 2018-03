Paraguai reforÃ§a fiscalizaÃ§Ã£o de roÃ§as e destrÃ³i 600 toneladas de maconha

Operação Amambay Paraguai reforça fiscalização de roças e destrói 600 toneladas de maconha 'As ações fazem parte da Operação Amambay, desenvolvida pela Senad com apoio do Ministério Público daquele país e das forças armadas paraguaias no departamento vizinho de Mato Grosso do Sul'

Foto: Reprodução

Pelo menos 600 toneladas de maconha foram destruídas nos últimos pela Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) no Paraguai, perto da fronteira. As ações fazem parte da Operação Amambay, desenvolvida pela Senad com apoio do Ministério Público daquele país e das forças armadas paraguaias no departamento vizinho de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a assessoria de imprensa da Senad, a operação envolve o uso de helicópteros para localizar as clareiras com roças de maconha entre a mata fechada, principalmente nos arredores de Rosalina, na região de Capitán Bado, cidade vizinha de Coronel Sapucaia (MS).

O grupo de operações, chefiado pelo promotor Armando Cantero, destruiu 185 hectares de roças de maconha e 46 mil quilos da erva já processada, encontrados em 68 acampamentos, que foram queimados.

Segundo os comandantes da Operação Amambay, as 601 toneladas de maconha renderiam pelo menos 18 milhões de dólares aos traficantes radicados na linha internacional.

Nesta semana o trabalho está concentrado na região de Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã. Áreas escondidas pela mata nos arredores da cidade paraguaia também são usadas para plantar maconha.

Apesar das investidas da Senad contra os plantadores, as apreensões continuam em Mato Grosso do Sul. Diariamente são encontradas cargas da droga em caminhonetes, carros de passeio e na bagagem de passageiros de ônibus que saem da fronteira. (Com CG News).