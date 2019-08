Cocaína Paraguaios são presos com 24,7 quilos de cloridrato de cocaína em MS Droga estava escondida em compartimento oculto de Mercedes

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo carregado com 24,7 quilos de cloridrato de cocaína, na madrugada de hoje (9), na região de Amambai.

Durante bloqueio policial, policiais abordaram um caminhão guincho, onde estava sendo transportado um carro Mercedes Benz modelo B180, com placas do Paraguai. Dois paraguaios contrataram o serviço de guincho e, questionados pelos policiais, divergiram sobre o motivo da viagem em território brasileiro.

As contradições levantaram suspeita da equipe, que iniciou vistoria minuciosa no veículo, onde foi encontrado um compartimento oculto com 23 volumes prensados do cloridrato de cocaína.

Diante do flagrante, os suspeitos confessaram que foram contratados para levar com a droga de Corumbá até Foz do Iguaçu, no Paraná. Eles disseram ainda que saíram com o carro da Ciudad Del Este no dia 4 de agosto e permaneceram em Corumbá até ontem, onde pegaram a Mercedes de volta, já carregada.

Suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde foram autuados, em flagrante, por tráfico de drogas.