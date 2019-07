Paralimpíadas Paralimpíadas Escolares de MS classificam paratletas para fase Nacional em SP

A edição 2019 das Paralimpíadas Escolares foi encerrada no final de semana em São Gabriel do Oeste e a equipe de Campo Grande foi a campeã na classificação geral. A delegação de Dourados ficou com o segundo lugar e Três Lagoas com o terceiro no ranking do campeonato.

Os paratletas competiram nas modalidades do atletismo, tênis de mesa e bocha paralímpica, cada qual em sua deficiência (visual, intelectual e motora) e classificação funcional. Durante as paralimpíadas houve apresentações culturais com o grupo de dança do ventre “Sem Limites” abrilhantando o evento, juntamente com o grupo do CTG de dança gaúcha e aclamação de poesia “Chama Crioula”.

Os paratletas também puderam se divertir com o desafio do saque, participando de premiações, sorteios e brindes durante a brincadeira do tênis de mesa, oferecido pela Associação Top Spin de Campo Grande.

Pela primeira vez o Paraesc MS foi realizado no interior do Estado e deixou um legado para o município, segundo o Prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni.

“As Paralimpíadas trouxeram para o nosso município um momento de reflexão, de nós enxergarmos além das nossas fronteiras e as dificuldades que temos. Cada paratleta supera estas barreiras no dia a dia e são exemplos de vida e de alegria, o esporte nos proporciona estes encontros”, afirmou Tomazoni.

A competição realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte, foi classificatória para a Etapa Nacional das Paralimpíadas Escolares que acontecerá entre os dias 18 a 23 de novembro no Centro Paralímpico em São Paulo.