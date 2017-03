ParalizaÃ§Ãµes contra Reforma da PrevidÃªncia deve acontecer amanhÃ£ na Capital

Praça Ary Coelho Paralizações contra Reforma da Previdência deve acontecer amanhã na Capital

Mais de 5.000 trabalhadores estão sendo aguardados amanhã (15) na Praça Ary Coelho, Centro de Campo Grande a partir das 8h da quarta-feira (15). De acordo com o movimento a manifestação é nacional e também será feita em todo o Mato Grosso do Sul.

Após a já anunciada paralisação dos professores, prevista também para esta semana, movimentos sindicalistas e representantes das tais, anunciam greves também de outras categorias, destaque para a greve geral dos empregados dos Correios e Telégrafos, todas sem prazo para termino do manifesto. todas estas reivindicando direitos e também contra a Reforma da Previdência social, proposta de emenda aprovada pelo Governo Federal.

De acordo com as entidades, que estão encabeçando a manifestação, as 6 centrais em MS: Força Sindical, CUT, CTB, CSB, NCST e UGT. (Com assessoria).