Cocaína Paranaense é preso com cocaína escondida em fundo falso de veículo

Um homem de 25 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (17/7) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-463, em Ponta Porã, acusado de tráfico de drogas. O flagrante ocorreu durante fiscalização no Posto Capey.

Conforme a ocorrência, Darlon Jhonson Aparecido de Melo, morador em Telêmaco Borba (PR), seguia no VW Gol quando ocorreu a abordagem.

Durante fiscalização, o rapaz se mostrou bastante nervoso, chamando a atenção dos agentes, que encontraram 405 gramas de cocaína pura dentro de uma caixa de pepelão escondida no fundo falso do porta-malas do veículo.

Questionado, Darlon contou ter chegado a Ponta Porã a passeio na terça-feira e que nada tinha a ver com o entorpecente.

Ele falou à polícia ter deixado o carro fora do hotel a qual se hospedou, sugerindo que alguém tenha colocado a droga no veículo.

Após o flagrante, o jovem foi encaminhado junto do carro e a cocaína, à sede da Polícia Federal na cidade de fronteira.