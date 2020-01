Escorpião Paranaíba tem média de duas picadas de escorpião por dia em 2020 Número pode ser maior, já que há vítimas que não procuram ajuda médica

Paranaíba, cidade ao leste de Mato Grosso do Sul, e com 42 mil habitantes, registrou média de duas picadas de escorpião por dia, em 2020. Foram 30 notificações para os primeiros 15 dias do ano novo.

Conforme o JP News, o número de vítimas pode ser ainda maior, já que há pessoas atacadas que não procuram as unidades de saúde.

Ainda segundo o site, o levantamento é realizado a partir do momento em que o paciente relata na Santa Casa da cidade ter sofrido um ataque de escorpião. Em seguida, uma notificação é enviada ao departamento.

2019

Paranaíba registrou 348 casos de picada de escorpião, uma média de 0,95 por dia e 29 por mês, reportou o site.