'No Shopping Central' Parcelamento de dívidas do Detran-MS já pode ser feito em mais uma agência na Capital "Um dos critérios para a decisão foi o de que a agência é localizada no centro da Capital"

Por: Tero Queiroz 03/10/2018 às 07:53

Foto: Reprodução/Edemir Rodrigues A partir desta quarta-feira (3.10) o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) passa a ter mais um ponto de parcelamento de dívidas. A segunda cabine será instalada na agência Geraldo Garcia localizada em um Shopping na área Central de Campo Grande. O parcelamento facilita aos proprietários o pagamento das dívidas de seus veículos. Lembrando que são cobrados encargos financeiros referente aos cartões de créditos utilizados. Antes da escolha do local houve estudos para a instalação. Um dos critérios para a decisão foi o de que a agência é localizada no centro da Capital, por isso, o fluxo deverá ser ainda maior. As dívidas podem ser parceladas em até doze vezes e utilizar até três cartões de crédito, se for necessário. O horário de atendimento será das 12h às 18h. Agora já são dois locais de atendimento para parcelamento de dívidas: Detran Sede: das 7h30 às 13h30, localizada na rodovia MS 080 – saída para Rochedo;

Agência Geraldo Garcia: das 12h às 18h, rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 1.380 – Centro.