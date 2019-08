Parceria busca solução definitiva para frigorífico do peixe

Uma parceria entre Município, Estado e União vai possibilitar a otimização dos recursos já investidos na implantação do frigorífico do peixe em Dourados, de forma que a estrutura já existente no local tenha uma destinação que atenda ao setor produtivo. Uma reunião, nesta quarta-feira (07), pode ter sido um passo importante neste sentido.

De acordo com o secretário interino da Agricultura Familiar de Dourados, Junior Bittencourt, as tratativas tiveram início já há dias, por recomendação da prefeita Délia Razuk, "até como forma de evitar a deterioração da estrutura já instalada e o consequente desperdício do dinheiro público".

Bittencourt recebeu esta semana, técnicos da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), da Agraer, da Iagro e também do Ministério da Agricultura, hoje sob o comando da deputada federal licenciada Tereza Cristina Corrêa da Costa. A visita técnica foi mais um dos encaminhamentos, dentro do propósito da gestão municipal, para a área e a construção existente no local, na BR-163 com a MS-376.

"Com o advento do novo governo e a extinção do Ministério da Pesca, não houve mais previsão de repasses para as novas etapas da obra do frigorífico do peixe. Desta forma, e até porque o que foi feito até agora pode ser utilizado para fomentar diversas atividades, além do pescado, iniciamos esta discussão", diz Bittencourt, sinalizando que a área e a estrutura podem ser agregadas/anexadas, por exemplo, pelas futuras instalações da Ceasa (Centrais de Abastecimento de MS), cujo processo de implantação, pelo governo do Estado, avança e deve se tornar realidade em breve.