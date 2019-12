Parceria com bancada federal garantiu R$ 50 mi em investimento e previsão é dobrar em 2020

O prefeito Marquinhos Trad e todo seu secretariado se reuniram na manhã desta sexta-feira (20), na Esplanada Ferroviária, para agradecer à Bancada Federal, a destinação de emendas para o município de Campo Grande. Somente em 2019, os parlamentares destinaram 48.109.180,132 em emendas.

O valor permitiu ao Executivo investir na infraestrura do Bairro Jardim Noroeste, drenagem e pavimentação do Jardim Tarumã, requalificação da área pública do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu e recuperação das malhas viária nas regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Imbirussu, Lagoa e Prosa. Apenas na revitalização de vias urbanas foram destinadas emendas no valor de R$ 27.123.581,14

Para o ano de 2020 está previsto R$ 100 milhões. Sendo 20 milhões em serviços de saúde, R$ 70 milhões em infraestrutura urbana e R$ 10 milhões em fomento para o setor do agropecuário.

O prefeito Marquinhos Trad lembrou-se que ao assumirem a gestão começaram a integrar cada vez todas as secretarias e hoje são realizadas reuniões trimestrais para ver como estão os cumprimentos de metas.

E completou: um quilômetro km de recapeamento são 6 mil buracos tapados no tamanho de uma tampa de bueiro. Só na Afonso Pena, nesses três anos fizemos 135 remendos de tapa buraco.

Ele ainda agradeceu a bancada federal pelo apoio total aos projetos. “Graças à ajuda de vocês, do superintende da Caixa Econômica Federal, estamos conseguindo fazer uma Campo Grande pronta para o futuro”.

O superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Evandro Narciso de Lima, também falou da alegria de viver esse momento de mudança.

“Nós estamos participando desse momento de transformação da cidade de Campo Grande. Nós temos visto e participado efetivamente da execução de muitas obras estruturantes, que são obras que ficarão como um legado para a cidade. Então, eu quero agradecer ao prefeito, em seu nome, a parceria e parabenizar a sua equipe técnica que tem somado esforços para junto à nossa equipe técnica fazer as coisas acontecerem”, disse.

Coordenador da bancada federal, o senador Nelsinho Trad falou da importância de haver harmonia entre os poderes.

“A nossa bancada federal é composta por integrantes da situação, da oposição, do centro, mas quando se fala em Mato Grosso do Sul é uma voz só, todo mundo é unido, ajuda o outro, organiza os projetos para que a gente possa trazer os recursos tão importantes para todos nós. Esse é o espírito, o de unidade. O maior legado dessa gestão não é a obra da 14, o recapeamento, o Marquinhos resgatou a harmonia da cidade, que é fundamental”, afirmou.

A senadora Soraya Thronicke também ressaltou a importância do trabalho harmônico de todos.

Já o deputados federal Fábio Trad lembrou-se que essa sensibilidade entre os poderes tem que estar todos os âmbitos.

“A Câmara Municipal tem a sensibilidade política de condicionar todos esses projetos que estão sendo viabilizados, mercê da sensibilidade e maturidade política da bancada federal”, disse

O deputado federal Vander Loubet disse que há unidade muito grande dentro da bancada, independente de partido, e isto está se repetindo no municipal, por isso tantos resultados positivos.

“Tenho certeza, que a partir de agora, cada vez mais, com o Orçamento Impositivo, o poder passou muito mais para o Congresso, do que para o Executivo, vai ter que ter essa capacidade de somar, de se articular, de ter a capacidade de aprender e conviver com a divergência, e este tem sido seu comportamento prefeito. Todos nós estamos comprometido com Campo Grande”, frisou.

Já o deputado federal Dagoberto Nogueira falou da importância de cumprir os tratados.

“Você Marquinhos é uma pessoa que o que a gente combina, você cumpre. E isso é muito importante no meio político. Tudo que enviamos para cá e pedimos o investimento, você cumpriu”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal João Rocha concluiu afirmando que os vereadores sabem da importância de todos os envolvidos nos projetos.

“Nós votamos a autorização para os financiamentos e uma série de outros projetos que nós temos tido a oportunidade de estar entregando ao prefeito, essas ferramentas que são importantes para que ele possa colocar em prática tudo que ele planejou para o desenvolvimento da nossa cidade. Só ontem foram mais ou menos 30 projetos aprovados em regime de urgência lá na Câmara, significa, o bom relacionamento que existe entre Executivo e Legislativo, e isso se estende no nível estadual e federal. Hoje vivemos um momento de unidade política”, finalizou.