Parceria Parceria do Governo do Estado viabiliza construção de 300 moradias no Jardim Canguru

Mais de 300 famílias de Campo Grande irão realizar o sonho da casa própria com a construção do Condomínio Residencial Jardim Canguru, em Campo Grande. A assinatura do contrato para construção das moradias foi realizada nesta quarta-feira (28.11) pelo governador Reinaldo Azambuja, prefeito da Capital Marquinhos Trad e o superintendente da Caixa Econômica Federal (CEF), Evandro Narciso Lima.

O projeto tem investimento de R$ 29,2 milhões oriundos de Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Programa Minha Casa Minha Vida, com contrapartida estadual e municipal. O prefeito Marquinhos Trad frisou que a aprovação do projeto, junto ao Ministério das Cidades, é reflexo do esforço e parceria entre Estado e Município. “Força de vontade minha e do Reinaldo de irmos até Brasília”, afirmou, acrescentando que Mato Grosso do Sul foi a primeira federação a conseguir liberação do FAR neste ano.

Além do Jardim Canguru, outros três projetos estaduais tiveram a contratação liberada em novembro, somando 624 unidades habitacionais – Chapadão do Sul, com 96 casas, Nova Andradina, com 128 unidades e Paranaíba com 100 moradias.

O governador Reinaldo Azambuja destacou que “Mato Grosso do Sul é o Estado que, de longe, obteve o melhor resultado em habitação” e explicou que o desempenho foi garantido mesmo com a redução de recursos do Programa Minha Casa Minha Vida. “O programa diminuiu a 8% do que era, mas nós tivemos parceria e competência para fazer bons projetos. Mesmo quando o grande agente financiador e entregador (PMCMV) diminuiu, nós avançamos”, frisou.

E os resultados podem avançar mais ainda neste ano, segundo o governador. “Ainda é possível que tenhamos mais parcerias de projetos até o final deste ano”, disse ao anunciar que o diretor-presidente da Empresa Municipal de Habitação (Emha), Eneas José de Carvalho, e a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, estão em Brasília para viabilizar a liberação de mais projetos para o Estado.

Capital

Só em Campo Grande, a parceria Estado, Prefeitura e União soma 2.160 moradias em execução neste ano de 2018. De acordo com o prefeito Marquinhos Trad, os projetos são: Aero Rancho (448), Sírio Libanês (256), Tarumã e Laranjeiras (368), Paulo Coelho Machado (300), Batistão (160), Cidade de Deus (328) e Jardim Canguru (300).

“Nesses dois anos eu vim até o Reinaldo, até a Caixa Econômica e conseguimos a aprovação de 2.160 residências, que estão em execução… A nossa parte nós estamos cumprindo, construindo moradias para conseguir realizar o sonho de pessoas que há anos esperam uma casa e choram ao receber as chaves”, disse Trad.

Empreendimento

O Condomínio Residencial Jardim Canguru será construído entre a Rua Catiguá e a Rua Betóia, no loteamento do mesmo nome. As 300 famílias beneficiadas serão selecionadas de acordo com procedimentos estabelecidos pela legislação, sendo a renda familiar exigida de até R$ 1,8 mil.

Os apartamentos terão 47,01 metros quadrados cada, com dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. Na parte de lazer, o residencial contará com quadra de areia, playground e quiosque, totalizando 1.356,03 metros quadrados.

Participaram da solenidade de assinatura do contrato o vice-governador eleito, Murilo Zauith; Secretário Estadual de Infraestrutura (Seinfra), Helianey Paulo da Silva; Superintendente da Caixa Econômica Federal, Evandro Narciso Lima; além de representantes de outros setores.