Trabalhista Parceria entre Funtrab e UFMS realiza mais de 200 atendimentos jurídico

A parceria institucional entre o Governo do Estado, por meio da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) e a UFMS (Faculdade de Direito) para atendimento jurídico gratuito superou as expectativas.

Iniciada em abril deste ano, no âmbito do ensino, foi possível agregar a teoria com os conhecimentos práticos nos atendimentos realizados na sede da Funtrab. Também foram realizadas duas Jornadas Acadêmicas de Prática Jurídica com apoio do CIEE, Comissão de acadêmicos e estagiários de Direito da OAB, Programa de Educação Previdenciária do INSS e ECOA, dentre outros.

No âmbito da extensão, a parceria institucional realizou 256 atendimentos jurídicos à população carente na área trabalhista e previdenciária, dentre: cálculos, conferência de documentos, consultoria em geral. A preocupação do projeto é dar oportunidade aos acadêmicos interagirem com as dinâmicas profissionais exigidas no dia a dia forense aliada à formação humanizada pela aproximação com a comunidade. Interessante ressaltar que somente foram ajuizadas 16 ações. “O projeto da UFMS prezou muito pela conciliação e pela composição amigável, de comum acordo entre as partes”, destacou o professor Aurélio Tomaz da Silva Briltes, coordenador do projeto de extensão.

Segundo o diretor executivo da Fundação, Anivaldo Cardozo, a parceria foi importante para atender a uma demanda já identificada anteriormente. “Essa parceria foi imprescindível. Apesar de não fazer parte de nossa função institucional, é satisfatório ver os trabalhadores saindo daqui bem informados e sendo atendidos em todas as suas necessidades”, aponta.

“A parceria entre o Centro Acadêmico Jorge Eustácio Frias(Cajef) e a Prática Jurídica é fundamental para o contato do acadêmico com a realidade do Direito, proporcionando a ele um conhecimento além da sala de aula”, ressalta Alexia Duncan, presidente do Cajef.

O atendimento de causas trabalhistas retornará no início de fevereiro do próximo ano, às terças-feiras, das 7 às 11 horas, na Rua 13 de maio, 2773 – no piso térreo da Funtrab.