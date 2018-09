Parceria entre MSGÁS e Prefeitura Municipal, sinalização de Avenida começa a funcionar amanhã Estão sendo investidos R$ 80 mil de recursos próprios da Companhia. A Agetran está realizando a sinalização semafórica e horizontal.

A fim de melhorar a segurança dos pedestres e o fluxo dos veículos do entorno da Avenida Ministro João Arinos, a Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) está realizando a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida com a rua Centáurea. Resultado de uma parceria entre a Companhia e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a iniciativa recebe investimentos próprios da MSGÁS da ordem de R$ 80 mil. Ficou a cargo da Agência a operação de instalação e sinalização do local.

Os trabalhos que iniciaram no último mês serão finalizados hoje e a sinalização semafórica já entra em operação amanhã (6), conforme informou a Agetran. Segundo o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, área é de intenso fluxo de veículos e pedestres. “Esta medida vem para garantir maior segurança a todos os usuários da via, uma vez que a sinalização semafórica, além de possibilitar a melhoria das condições na travessia de pedestres, proporciona uma maior fluidez no trânsito."

Para o diretor-presidente da Companhia, Rudel Trindade Jr., investir em segurança é uma meta permanente da MSGÁS. “Seja nas nossas redes, instalações e, principalmente, no nosso maior ativo, os colaboradores”, finalizou.