Parceria Parceria entre Observatório do SUAS e instituições de ensino visa disseminar conhecimento

Trabalhos científicos elaborados nos programas de mestrado e doutorado que contemplem pesquisas de temáticas relacionadas à política de assistência social estarão mais perto dos profissionais que atuam na área.

A proposta foi apresentada na última terça-feira (4.6) pela titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, durante reunião do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (CRIE-MS).

A ideia consiste em disponibilizar eletronicamente as pesquisas desenvolvidas nas Instituições de Ensino Superior de MS no site www.suas.sedhast.ms.gov.br, no qual profissionais da área de assistência social mantêm constante acesso. As universidades interessadas em compor o banco de dados deverão aderir ao Observatório de Práticas Institucionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), apresentando documentação específica.

“Será uma forma de aproximarmos ainda mais o que é desenvolvido na academia com a realidade profissional diária. Também é uma oportunidade, prática e rápida, desses profissionais estarem atualizados com o que é produzido tratando-se de trabalhos científicos”, explanou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Durante a apresentação do projeto no CRIE-MS ficou encaminhada a assinatura de termo, para o próximo semestre, que formalizará a ação de disseminação de conteúdo.