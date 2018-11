Bom Retiro Parceria entre prefeitura e governo entrega 15 casas para moradores do Bom Retiro No total, bairro será beneficiados com 136 casas, construídas pelos próprios moradores que viviam na Cidade de Deus

A prefeitura de Campo Grande em parceria com o governo do Estado entregou, nesta segunda-feira (26), 15 casas para moradores do Bom Retiro, que moravam na antiga Cidade de Deus.

Segundo o prefeito Marquinhos Trad (PSD), nesta primeira etapa estão sendo entregues 15 moradias. Outras 34 deverão ficar prontas até o início de fevereiro de 2018. No total, moradores do Bom Retiro serão beneficiados com 136 casas.

As casas estão sendo construídas pelos próprios moradores. Eles passaram por cursos de capacitação na Funsat (Fundação Social do Trabalho).

Conforme o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), a parceria entre o governo e a prefeitura vai além da entrega das moradias. “É um ganho enorme para as famílias. Os moradores passaram por qualificação e também estão prontos para o desafio do mercado de trabalho na construção civil”, ressaltou o tucano.

Os moradores da antiga favela Cidade de Deus foram remanejados para o Bom Retiro, Canguru, José Teruel e Vespasiano Martins.

Após o término das obras no Bom Retiro, os trabalhadores começarão a trabalhar nas casas do Vespasiano Martins. No total serão construídas 328 residências nos quatro bairros.