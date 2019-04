Parceria Parceria entre Sedhast e MP/MS reforça execução da assistência social no Sul do Estado

Em reunião na última semana, na sede do Ministério Público em Ponta Porã, foram discutidas demandas identificadas pelo monitoramento da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e da Comissão de Mediação, com representantes dos municípios e dos conselhos municipais de assistência social de Aral Moreira, Antônio João e Ponta Porã.

A ação em conjunto possibilita agilidade nas providências necessárias para a execução da Política de Assistência Social na região. O objetivo da Sedhast é organizar mais reuniões desse tipo em diferentes regiões do Estado.

Segundo a Superintendente da Política da Assistência Social da Sedhast, Salette Marinho de Sá, essa parceira fortalece as ações da Política da Assistência Social: “Favorece ações mais efetivas, transparentes e participativas conforme previsto no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A mediação é uma ação inovadora que foi aprovada pelos gestores municipais e com certeza realizaremos outras nas outras regiões de MS”, reforçou.

Gabriel da Costa Rodrigues Alves, promotor da Comarca de Ponta Porã, destacou que o aprimoramento da política de assistência social pressupõe a aptidão técnica e comprometimento ético dos gestores e suas equipes, como também o envolvimento colaborativo do Ministério Público na medida em que seja capaz de catalizar, fomentar e fortalecer as mudanças necessárias à consolidação do SUAS.

Também presente na reunião a secretária municipal de assistência social do município de Antônio João, Karina Nunes, externou a importância da mediação. “A ação de mediação socioassistencial é de extrema relevância, pois expõe as lacunas a serem preenchidas pela gestão, e em conjunto criam-se estratégias eficazes para solucionar demandas recorrentes em vários municípios da região sul-fronteira, que resultam em novas atitudes por parte das gestões gerando melhores resultados”.

O coordenador da Proteção Social Básica, Valdereis Freitas e Daniela Galvão, técnica de referência da Coordenadoria de Proteção Social Especial, ambos da Sedhast, também participaram da reunião.