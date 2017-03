Parceria garante mudas de Ã¡rvores aos acadÃªmicos da UCDB

Parceria garante mudas de árvores aos acadêmicos da UCDB

Parceria entre a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e a concessionária Águas Guariroba antecipa o Dia Internacional das Florestas (21/3) garantindo mudas de árvores a acadêmicos. Nesta quinta-feira (9), mudas de três espécies serão distribuídas aos acadêmicos dos períodos matutino e noturno.

A coordenadora do curso de Ciências Biológicas, Luciana Mendes Valério, explica que a criação, na década de 70, do Dia Mundial da Floresta, foi importante para conscientizar a população para a conservação das áreas florestais. “Principalmente quando observamos a intensificação dos desmatamentos, das queimadas e o avanço das fronteiras agrícolas”.

A docente ressalta ainda a importância das florestas como fonte de biodiversidade, absorção de dióxido de carbono, proteção do solo e dos corpos hídricos, bem como o elevado potencial biotecnológico das espécies que ocupam esses ambientes. “Dessa forma, ações como essa parceria da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e a concessionária Águas Guariroba, que estarão distribuindo cerca de 800 mudas aos acadêmicos de diversos cursos, busca atingir a comunidade como um todo, nos fazendo repensar nosso papel como cidadão comprometido com o ambiente e com a gerações futuras”, avaliou.

O Dia Internacional das Florestas (21/03) foi criado em 1971, mas aprovado em 2012 pelas Organizações das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, com o objetivo de conscientizar a população a respeito da importância dos ecossistemas florestais.

Segundo as Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), as bacias hidrográficas e as zonas úmidas florestadas fornecem 75% da água doce acessível do mundo e que a mudança climática está alterando o papel das florestas na regulação dos fluxos de água e influenciando a disponibilidade de recursos hídricos.